De acordo com a polícia, o suspeito está passando por exame residuográfico para confirmar a presença de sinais de pólvora na mãos. Os estudantes estavam no bar com amigos quando criminosos atiraram em direção a Christopher Akiocha Tominaga, de 24 anos, e seu colega de curso, Júlio César Grimm Bakri, que morreu antes de chegar ao hospital.