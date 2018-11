Suspeito de atirar contra vocalista é vizinho da vítima

Ras Bernardo seguia por uma estrada de terra, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio, quando foi atingido no abdômen por vários tiros, por volta das 22 horas da quarta-feira.

Bernardo passou por cirurgia e permanece na enfermaria do Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse). O quadro de saúde de Bernardo está estável e ele não corre risco de morrer, de acordo com o hospital.