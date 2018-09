Suspeito de atirar em blogueiro não foi identificado

Ontem, Gama passou por uma cirurgia para fixação do osso maxilar. O procedimento foi bem sucedido e durou cerca de três horas. Ele está clinicamente estável, respira sem a ajuda de aparelhos e já caminha com o auxílio de fisioterapeutas. O blogueiro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e ainda não há previsão de alta. O blog do Ricardo Gama é conhecido pelas críticas e ataques ao governador Sérgio Cabral e ao prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB.