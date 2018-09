Suspeito de balear grávida é procurado em SP A Polícia Civil de São Paulo procura Anselmo Rodrigues Gomes, de 22 anos, acusado de matar um homem, de 38 anos, e balear a esposa da vítima, grávida, no bairro do Socorro, zona sul da capital paulista, por volta das 23h54 do dia 17 de junho deste ano. Ele foi reconhecido por testemunhas por meio de fotografia.