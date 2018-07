Suspeito de balear moradores de rua é preso em SP A Polícia Civil esclareceu a tripla tentativa de homicídio a moradores de rua na Marginal Tietê, que aconteceu na madrugada de quinta-feira, 8, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. O suspeito, um jovem de 21 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 9, confessou o crime e disse que os rapazes, de 24, 32 e 44 anos, tinham uma dívida de tráfico de drogas com ele. Ele disse que passou pela Avenida Otaviano Alves de Lima, no bairro do Limão, zona norte da Capital, em um Voyage prata e atirou nas vítimas.