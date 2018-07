Suspeito de balear universitária em SP é preso

Renata Carretti de Queiroz, universitária, chegava ao seu prédio em um Ford Ka, por volta das 21 horas, quando foi surpreendida pelo ladrão. Segundo contou à polícia, ela avisou ao criminoso que iria pegar sua bolsa e sair do veículo, quando ele se assustou e atirou.

A bala atravessou um dos punhos e parou no estômago da universitária, que foi internada no Hospital São Camilo e teve alta no dia seguinte.

O ladrão fugiu com o veículo da vítima, mas o abandonou na Rua Caraíbas, a um quilômetro de distância do local do assalto. O suspeito, cujo nome não foi revelado, foi encaminhado ao 23º DP (Perdizes).