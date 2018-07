Suspeito de chefiar tráfico em favela no Rio tem 17 anos A Polícia Civil do Rio divulgou hoje ter detido um menor que é suspeito de chefiar o tráfico da Favela do Sabão, em Niterói. O suspeito tem 17 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira dentro de uma casa, onde também estava Edmilson da Silva, conhecido como Dodô, de 24 anos, que também atuava no tráfico de drogas. Edmilson, que foi preso anteriormente por roubo e tráfico de drogas, estava foragido da Justiça há cerca de três meses.