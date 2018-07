Suspeito de crime em frente à universidade é preso Policiais civis prenderam na tarde de hoje o suspeito de ter assassinado um ambulante na noite de quarta em frente à Uninove da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o vendedor Antônio Gilson da Silveira Lopes, de 34 anos, foi detido no Bom Retiro, por volta do meio-dia.