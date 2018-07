Suspeito de crimes na Oscar Freire será levado à capital

Segundo a polícia, Lucas Cintra Zanetti Rossetti foi detido por volta das 12h30, após uma denúncia anônima, na casa de uma amiga, na rua Terezinha Duque Borborema, no bairro de Vila Áurea. Ele foi levado para a Divisão de Investigações Gerais (DIG) da cidade, em companhia de seu advogado e da amiga.

O Honda Civic do analista de sistemas Eugênio Bozola, usado por Lucas para a fuga, foi encontrado abandonado, sem placas, na madrugada de ontem, no bairro Jardim Aliança. De acordo com a polícia, Lucas deverá prestar depoimento na Capital ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o assassinato.