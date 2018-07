Suspeito de Ebola recebe alta após exames negativos O guineano Souleymane Bah, de 47 anos, primeiro paciente internado no Brasil com suspeita de Ebola, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 15. Ele deixou o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), às 7 horas, acompanhado por um representante do Ministério da Saúde. A Fiocruz não informou para onde Souleymane viajou, ou se ele decidiu permanecer no Rio. O destino está sendo mantido em sigilo pelo Ministério da Saúde a pedido do próprio paciente.