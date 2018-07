Suspeito de esfaquear jovem no centro do Rio é preso

O crime ocorreu no dia 30 de novembro e o suspeito já tinha sua prisão preventiva decretada pela Justiça desde o dia 12 de dezembro. De acordo com policiais do 5º BPM, Hercules já tinha antecedentes de roubo e furto.

Na noite em que foi morto, Conrado havia saído com amigos para comemorar a mudança de emprego. Com o corpo, a polícia encontrou a carteira do rapaz, com identidade, cartão de crédito e R$ 50. O celular não estava com ele.

O jovem foi esfaqueado próximo ao bairro boêmio da Lapa, em uma área do centro da cidade que se tornou reduto de usuários de crack. Na época, a polícia suspeitava que o assassino poderia ser um morador de rua dependente químico. Conrado foi enterrado no dia 2, no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, Zona Oeste.