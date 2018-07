Suspeito de furto teria sido amarrado em Belo Horizonte

A foto de um rapaz amarrado com as mãos para trás em um poste começaram a circular em redes sociais da internet, com um texto dizendo que ele teria sido flagrado pelo proprietário de um veículo tentando arrombar o carro. O texto diz ainda que a própria vítima da tentativa de furto teria prendido o jovem no poste com lacres de material plástico. Antes de a polícia chegar, o suspeito teria sido solto por um motociclista.

Os furtos e roubos no bairro Santo Antônio, principalmente no local onde a PM recebeu informações de que o rapaz estaria, se tornaram frequentes. Ações de "justiceiros" começaram a ocorrer em diferentes pontos do País após um menor acusado de furtos ser espancado e acorrentado pelo pescoço no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no mês passado. Pelo menos dois casos semelhantes já foram registrados em Santa Catarina. Nesta quarta, outro caso ocorreu na capital fluminense.