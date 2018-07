Suspeito de integrar 'Liga da Justiça' é preso no Rio Guilherme de Bem Berardinelli, acusado de integrar o grupo miliciano conhecido como "Liga da Justiça", foi preso ontem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) do Estado. Ele também é suspeito de tentar formar monopólio de venda de gás na zona oeste da capital fluminense, segundo o MP.