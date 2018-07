Suspeito de lançar rojão tem prisão decretada Foi decretada no fim da noite desta segunda-feira, 10, durante o plantão judiciário, a prisão do suspeito de ter acionado o rojão que atingiu na quinta-feira, 06, o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, que acabou sofrendo a morte cerebral. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça, o nome do suspeito é Caio Silva de Souza. A prisão temporária havia sido pedida pela Polícia Civil do Rio.