Suspeito de manter travestis em cárcere privado é preso

Ainda de acordo com informações da Secretaria, o flagrante ocorreu após uma denúncia proveniente do Estado do Ceará. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local e encontraram seis jovens. Eles teriam sido recrutados e transportados de Estados do Norte e do Nordeste, com o objetivo de exploração sexual.

A polícia informou que o suspeito será indiciado por cárcere privado, rufianismo (crime contra costume que consiste em viver à custa de outras pessoas que praticam a prostituição) e tráfico de pessoas para fins de prostituição.