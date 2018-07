Suspeito de matar atleta é apreendido em São Bernardo

Aguiar foi morto em frente da sua casa, com um tiro no pescoço, após reagir a dois assaltantes que queriam levar sua motocicleta Honda Falcon. Ele tinha 32 anos. Seu irmão, Felipe Bueno Rodrigues, 33, desarmou um dos criminosos e o baleou nas nádegas, mas a dupla conseguiu fugir.

Durante a investigação, a polícia descobriu que Dias havia sido internado no hospital municipal no Sacomã para tratar do ferimento nas nádegas causado pela bala. Para justificar a internação, ele e uma amiga, a cabeleireira Marlene Cleonice de Moraes Lima, de 33 anos, foram até ao 26º DP (Sacomã) e afirmaram que tinham sido vítimas de um roubo em um bar. Ela foi autuada por falsa comunicação de crime.

Segundo o delegado Angelo José de Moraes, do 6º DP de São Bernardo, que investiga o crime, o adolescente foi encontrado no bairro Cata Preta, em Santo André, e teria sido reconhecido pelas testemunhas e confessado o assassinato de Aguiar.

Dias é irmão de três jovens mortos durante uma chacina nesta segunda-feira, 10, no Jardim Industrial, em São Bernardo do Campo. Para a polícia, não há relação entre os crimes.