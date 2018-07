Suspeito de matar cabo das Forças Armadas é baleado

Ao menos por ora, o Exército não afirma haver ligação entre o suspeito baleado, que não teve o nome divulgado, e a morte do militar, na última sexta-feira à tarde. De acordo com a Força de Pacificação do Exército na Maré, militares faziam "patrulhamento ostensivo" pela região da favela Nova Holanda quando o "suposto envolvido com facções criminosas" atirou contra o grupo. "A tropa respondeu de forma proporcional, de acordo com as regras de engajamento e atingiu o suspeito", informou o Exército.

Ainda segundo a Força de Pacificação, "enquanto se dirigia em direção ao suspeito atingido, a fim de prestar os primeiros socorros, a tropa recebeu novos disparos de outros suspeitos, contudo conseguiu evacuar o suspeito ferido que se encontra preso e recebendo cuidados médicos". Com o suspeito, de acordo com os militares, foi apreendida uma pistola. "Foi lavrado um auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio contra a tropa".

Neste sábado, o corpo do cabo Michel Mikami foi transportado para Vinhedo (SP), cidade natal do militar, que morreu após ser baleado na cabeça durante confronto na Maré. O enterro estava marcado para este domingo. Um inquérito policial militar foi aberto pelo Exército para apurar a morte do jovem e, segundo os primeiros resultados da investigação, os responsáveis pelo assassinato seriam traficantes do grupo de Thiago da Silva Folly, o TH, um dos chefes do tráfico de drogas na Maré, que fazem parte da facção criminosa Terceiro Comando Puro.