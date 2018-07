Suspeito de matar Eliza é considerado foragido

A polícia chegou até o suspeito após receber informações de um jovem de 17 anos, primo do goleiro Bruno. O adolescente foi detido na terça-feira, na casa do atleta no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O adolescente afirmou ter participado do sequestro de Eliza na noite do dia 4 de junho, na saída de um hotel na Barra da Tijuca, e disse também que Eliza foi morta por estrangulamento.

Bruno e seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, se entregaram no ontem, no Rio. Hoje, eles foram transferidos para o presídio Bangu 2, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste da capital fluminense.

Eliza e Bruno mantiveram um relacionamento extraconjugal, e ela tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho de quatro meses.