Suspeito de matar Eliza fica calado em depoimento O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, suspeito de matar Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza, do Flamengo, continua sendo interrogado pela polícia no fim da tarde desta segunda-feira, no Departamento de Investigações de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bola foi orientado por seu advogado, Zanone Manoel de Oliveira Junior, a permanecer calado durante todo o depoimento. Mesmo assim, ele está na sala, a portas fechadas, desde o início da tarde, segundo a Polícia Civil.