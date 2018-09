Suspeito de matar enteada de menos de 2 anos é preso Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam ontem Davi Bento Benfica, acusado de matar enteada de 1 ano e 5 meses, no Rio. Segundo a Polícia civil, há também um registro de ocorrência por lesão corporal em que é apontado como agressor da menina. A criança morreu terça-feira (13), após passar mal e ser levada para o Hospital da Posse. De acordo com o delegado titular da unidade, Marcos Henrique de Oliveira, a menina passou mal em casa, quando estava sozinha com o padrasto, que ligou para a mãe da criança. Ao chegar ao hospital, foi constatado que a criança havia sofrido maus-tratos.