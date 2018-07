Suspeito de matar médica do INSS-MG é recapturado A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu hoje, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, A.P.A., de 18 anos, acusado de envolvimento no assassinato de Maria Cristina de Souza Felipe, chefe do serviço de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Governador Valadares. Maria Cristina investigava um esquema de fraude nas concessões de benefícios previdenciários e foi morta a tiros na porta de sua casa, em setembro de 2006. O jovem, na época com 16 anos, foi acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vítima. Ele cumpria medida socioeducativa no Centro de Internação Provisória da cidade (Ceip), em Sete Lagoas, e estava foragido desde o último dia 11 de março. "Ele recebeu o benefício de saída temporária no dia 29 de fevereiro com a promessa de retornar no dia 11, mas não retornou", contou o delegado Amarildo de Sousa, chefe do 2º Distrito Policial. A.P.A. foi preso em casa, pela manhã. Os policiais cumpriram mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude de Sete Lagoas. Outras três pessoas já foram condenadas pelo crime, entre elas o médico do INSS Milson Brige, apontado como "autor intelectual" e acusado formalmente de "encomendar" a morte da perita.