Suspeito de matar menina no PR já tem retrato falado A polícia divulgou hoje o retrato falado do suspeito de ter matado a menina Rachel Maria Lobo de Oliveira Genofre, de 9 anos, em Curitiba, no Paraná. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o suspeito é moreno claro ou queimado de sol, aparenta ter mais de 50 anos, tem cabelos escuros, olhos claros, 1,68 metro de altura e cerca de 70 quilos. No dia do crime, ele utilizava camisa branca, jaqueta marrom, calça jeans e sapatos. A garota desapareceu na segunda-feira, quando deixava a escola e seu corpo foi encontrado na madrugada de quarta-feira dentro de uma mala abandonada na rodoviária da cidade, com sinais de violência sexual e estrangulamento.