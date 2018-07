Suspeito de matar Mércia não se entregará, diz advogado

Haddad afirmou que a prisão de seu cliente foi decretada com base no depoimento duvidoso do vigilante Evandro Bezerra Silva. Evandro foi preso na sexta-feira na casa de parentes no município de Canindé do São Francisco, no interior do Sergipe, e trazido para São Paulo. Evandro teria afirmado durante depoimento que Mizael matou Mércia.

Mércia, de 28 anos, foi encontrada morta no dia 11 de junho em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, após ficar 19 dias desaparecida. O laudo com a causa da morte ainda não foi divulgado, mas peritos informaram que ela tomou um tiro no queixo quando estava dentro de seu carro. O veículo foi jogado na represa.