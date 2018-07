Suspeito de matar morador de rua é preso em SP Policiais do 1º Distrito Policial de Campinas (SP) prenderam na madrugada de hoje um suspeito de matar moradores de rua na cidade entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2011. Três homens com idades entre 50 e 55 anos foram atacados e feridos na cabeça, no centro de Campinas.