Suspeito de matar namorada é procurado em SP

Com um tiro na altura da boca, a jovem morreu quando era atendida no pronto-socorro de Pirituba, para onde foi levada pelo próprio namorado que, juntamente com a irmã e um colega, colocou a vítima no Pálio cinza dele após todos deixaram o imóvel.

Uma testemunha, que chegou a acionar o 190, da PM, ouviu vários gritos e viu o trio saindo da casa, carregando a garota. Depois de algum tempo, o rapaz voltou sozinho para a residência e saiu às pressas levando uma mochila nas costas e segurando uma blusa. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.