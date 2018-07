Suspeito de matar PM na Rocinha tem prisão decretada Foi decretada a prisão temporária do suspeito de ter efetuado o disparo que matou o cabo do Batalhão de Choque da Polícia Militar Rodrigo Alves Cavalcante, de 33 anos, na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Divisão de Homicídios, a Justiça expediu o mandado de prisão temporária por 30 dias contra Edilson Tenório de Araújo, 42 anos, na madrugada desta sexta-feira, dia 6.