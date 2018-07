Suspeito de matar PMs em 2006 é preso em SP

Os agentes surpreenderam o motoboy rondando as imediações de uma agência bancária na Avenida Santa Catarina, região do Jabaquara, na zona sul da capital, em atitude suspeita, e logo imaginaram que ele integrasse uma das quadrilhas especializadas no crime já conhecido como "saidinha" de banco, em que as vítimas são rendidas ao deixaram as agências.

Abordado, ele foi flagrado com um revólver calibre 38. O levantamento junto aos terminais da Polícia Civil mostrou que o motoboy já era investigado por vários crimes de homicídio, que ele chegou a confessar informalmente, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).