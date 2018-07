Suspeito de matar policial é preso no Vale do Ribeira A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira, 17, um homem procurado por diversos roubos e que é suspeito da morte do policial Paulo Rogério Moreira, em 2011, em Santos. O acusado, de 27 anos, foi detido em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).