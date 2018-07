Suspeito de matar policial morre em tiroteio com a PM em SP

SÃO PAULO - Um rapaz suspeito de participação no assassinato de um policial militar morreu em suposta troca de tiros com a PM na noite desta quinta-feira (18), na Favela Elba, região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Policiais da Força Tática, com a informação de que o suspeito, conhecido como "Globinho", preparava um ataque contra um sargento, foram até o local indicado, próximo à Rua dos Espigueiros.

Com a chegada dos policiais, o suspeito, armado com pistolas, segundo a PM, tentou fugir por um escadaria, porém teria atirado contra os PMs, que revidaram. Baleado, "Globinho" morreu quando era socorrido em um hospital da região.

O rapaz, segundo a PM, era suspeito de participar na morte do soldado Vaner Dias, de 35 anos, que atuava na Cavalaria. O crime ocorreu no dia 20 de junho dentro de uma academia, no Jardim Vila Formosa, onde o soldado era instrutor de jiu-jítsu.

O tiroteio foi registrado e será investigado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).