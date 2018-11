Suspeito de matar procuradora é encontrado morto

O corpo foi encontrado por funcionários, que estranharam o silêncio do hóspede após quase um dia de permanência no quarto. A polícia investiga a possibilidade de Brugnara ter se matado, mas não afasta a possibilidade de assassinato, porque havia ferimentos em várias partes do corpo e sinal de violência no pescoço, além de sangue na cama, no chão e no banheiro.

Sob o corpo foi achada uma faca que, segundo a PM, pode ter sido a mesma usada para matar Ana Alice Moreira de Melo, de 35 anos. Ex-marido da procuradora da Advocacia Geral da União, Brugnara era considerado foragido pela polícia desde o início da manhã de quinta-feira. Ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça de Minas Gerais como principal suspeito na morte da ex-mulher.

Ana Alice foi assassinada na madrugada de ontem na casa onde morava com os dois filhos do casal, em um condomínio de luxo na cidade de Nova Lima. Segundo uma empregada da família,o empresário discutiu com a procuradora. Em seguida, ele matou a mulher a facadas, antes de fugir, em um Peugeot branco, o mesmo encontrado no motel.