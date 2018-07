Suspeito de morte tem traço de psicopata, diz professora Três traços do perfil psicológico que a Polícia Civil de São Paulo monta do técnico em tecnologia da informação (TI) Guilherme Longo são característicos de um psicopata, de acordo com a professora da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas (SP) Maria de Fátima Franco dos Santos, que tem 30 anos de experiência em psicologia forense.