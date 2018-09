Suspeito de participar da morte de Vanessa é liberado

De acordo com o delegado Zacarias Katzer Tadros, responsável pela investigação, as características do rapaz detido são bem parecidas com o retrato falado divulgado pela polícia, mas como nenhuma testemunha compareceu no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa em Santana de Parnaíba (SP) para reconhecimento do suspeito, ele foi liberado.

Crime

Vanessa desapareceu no último dia 12. Ela saiu pela manhã da casa do noivo, em Barueri, para encontrar três amigas em Carapicuíba. De lá, elas seguiriam para um curso no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O corpo da jovem foi encontrado em um matagal na cidade de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, no dia seguinte.