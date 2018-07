Suspeito de participar de tiroteio na Pacaembu é preso

De acordo com o tenente Jone Cesar Gonçalves, policiais foram acionados por volta das 11 horas para verificar um veículo que estava em atitude suspeita na via. Após uma abordagem, os cerca de cinco suspeitos armados passaram a atirar contra a viatura, iniciando o tiroteio.

Os criminosos tentaram roubar um veículo que passava pela avenida e acabaram atirando contra a motorista, que não conseguia sair do veículo. Não conseguindo fugir, os suspeitos roubaram outro carro e fugiram, provocando nova perseguição.

Um policial, que foi atingido de raspão, e a motorista Ana Silvia dos Santos, de 52 anos, que passava no local, foram levados para o Hospital das Clínicas, onde estão conscientes e passando por avaliações médicas, de acordo com a assessoria do hospital.