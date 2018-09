Suspeito de pedofilia é preso em flagrante em Minas Um homem de 41 anos foi preso em flagrante hoje na cidade de Divinópolis (MG), acusado por fazer parte de uma rede de pedofilia. Segundo a Polícia Federal (PF), as investigações começaram há sete meses, após uma denuncia no site Safer Net. Hoje, equipe policial foi à residência do suspeito, no bairro Bom Pastor, onde apreendeu 24 CDs e um HD do computador pessoal dele, contendo material de conteúdo pedófilo.