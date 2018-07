Suspeito de pedofilia é preso em São Paulo A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada de hoje, um homem acusado de pedofilia, no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o acusado - um segurança de 39 anos - estava acompanhado por um menino de 11 anos. No momento do flagrante, ele disse à polícia que o garoto era seu filho. Após uma denúncia, os soldados da PM seguiram até uma residência no Capão Redondo para verificar uma ocorrência de pedofilia. No local, encontraram o segurança, conhecido como "Borê" , com o garoto. O menino desmentiu ser filho do acusado e afirmou que ganharia dele um celular em troca de carícias. O acusado foi preso em flagrante e conduzido ao 47º Distrito Policial do Campo Redondo, onde responderá por atentado violento ao pudor. O menino foi encaminhado ao Hospital Pérola Byington para atendimento médico e psicossocial.