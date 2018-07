Suspeito de receber arma furtada do Exército é preso Um rapaz conhecido como "Caixote" foi preso nesta semana pela Polícia Militar (PM), suspeito de receptar uma pistola furtada do Exército no Distrito Federal (DF). Na última quinta-feira, 11, uma viatura do Exército foi furtada em Taguatinga. Dentro do veículo estavam a pistola, além de 15 cartuchos.