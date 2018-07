Suspeito de roubar carros é preso em Realengo, no Rio Um homem de 36 anos foi preso ontem suspeito de furtar um automóvel em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi reconhecido pelo filho da vítima, após comparecer na delegacia para assistir a um vídeo gravado por uma câmera instalada próxima ao local do furto. Com base nesta informação, os policiais da 33ª DP (Realengo) conseguiram prender o criminoso em casa.