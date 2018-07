Suspeito de roubar R$ 30 mil de banco é preso no Rio Um homem suspeito de roubar R$ 35 mil de um banco em março deste ano no município de Três Rios (RJ) foi preso ontem por policiais da 27ª Delegacia de Polícia (Vicente de Carvalho) na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido em casa, no bairro do Irajá.