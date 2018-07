Suspeito de roubar R$ 5 mi em joalherias é preso no Rio A polícia prendeu no Rio de Janeiro Darci de Souza Dantas Júnior, de 22 anos, acusado de assaltar duas joalherias do Madureira Shopping, em fevereiro do ano passado. Naquela ocasião, segundo a polícia, Darci e cinco bandidos armados invadiram o shopping durante a madrugada e roubaram mercadorias avaliadas em cerca de R$ 5 milhões.