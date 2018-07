Suspeito de seguir menina é linchado em Caçapava O auxiliar de serviços gerais Roberval Andrade dos Santos, de 43 anos, foi linchado, por volta das 14h de quinta-feira, 29, no interior de um galpão na Rua Antenor José dos Santos, no Parque Maria Elmira, em Caçapava, a 110 quilômetros da capital paulista, no Vale do Paraíba. Mesmo encaminhada por policiais militares da 3ª Companhia do 46º Batalhão a uma unidade da Fundação de Saúde e Assistência ao Município (FUSAM), a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, Roberval era acusado, pela mãe de uma menina de 8 anos, de vir seguindo a filha dela há alguns dias. Ontem, a mãe da criança viu Roberval dentro do galpão e, em vez de ligar para a Polícia Militar, reuniu algumas pessoas, que lincharam o suspeito. No momento em que a PM chegou ao local, acionado por uma testemunha do linchamento, não havia mais nenhum agressor no galpão. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de Caçapava como homicídio de autoria desconhecida, pela delegada Carla Regina Teixeira.