Suspeito de seqüestrar ex-namorada é preso em Curitiba Policiais do serviço secreto da Polícia Militar (PM) prenderam Maicon Andrade, suspeito de manter a ex-namorada refém por quatro horas, hoje, em Curitiba. Segundo a polícia, como Andrade estava desempregado e sem dinheiro, uma das maiores possibilidades era de que retornasse à casa dos pais, no Bairro Cajuru. Por isso foi feito um monitoramento desde o momento em que a jovem foi encontrada. E foi exatamente o que ele fez. Sem qualquer resistência, ele foi levado ao 8º Distrito Policial para ser ouvido. Segundo denúncias feitas por amigos e familiares da adolescente, Andrade, de 22 anos, estava armado e seqüestrou a ex-namorada no início da manhã, quando ela chegava para as aulas em uma escola no Bairro Santa Cândida. Eles rodaram de ônibus durante quatro horas na capital paranaense, até ela ser solta, sem qualquer ferimento. Andrade e a adolescente, de 17 anos, têm uma filha de oito meses.