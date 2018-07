Suspeito de ser braço direito de Cachoeira nega acusação à CPI Apontado como braço direito e sócio de Carlinhos Cachoeira, Lenine Araújo de Souza, negou nesta quarta-feira à CPI as acusações feitas pela Polícia Federal e disse que pode colaborar com as investigações parlamentares apenas depois de depor na Justiça Federal, o que deve ocorrer nesta semana.