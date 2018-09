Suspeito de ser miliciano é preso no Rio de Janeiro A polícia do Rio prendeu, nesta sexta-feira, dia 25, um miliciano de 30 anos, suspeito de agir na comunidade Arnaldo Eugênio, em Vasconcelos. Ele foi encontrado em um carro, na porta de uma faculdade, na Estrada do Cabuçu, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, quando buscava a namorada.