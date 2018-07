Suspeito de tentar assalto é morto pela PM em Sorocaba O pintor Rui Everton Gonçalves Ferreira, de 27 anos, foi morto com tiros de metralhadora disparados por policiais militares, na noite de sábado (17), em Sorocaba. A PM alega que ele fazia parte de um grupo suspeito de assalto e teria reagido à abordagem policial. De acordo com informações dadas à Polícia Civil, o serviço de inteligência da PM tinha a informação de um possível assalto a uma empresa de concreto localizada na Estrada do Bom Jesus e acionou a Força Tática.