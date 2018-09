Suspeito de torturar enteado de 3 anos é preso no RJ Um homem foi preso, hoje, no Rio de Janeiro, suspeito de torturar o enteado de três anos de idade, em Guaratiba, na zona oeste. O crime aconteceu no dia 2 de outubro do ano passado, na residência do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o agressor bateu no garoto após a criança ter feito xixi na cama. O menino passou por exames e a 4ª Vara Criminal expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A mãe do menino foi denunciada pelo mesmo crime, devido a sua omissão em relação ao ocorrido.