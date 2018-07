Suspeito de vender crack via telefone é preso em MG

A ação foi desencadeada após quase um mês de investigações. A prisão foi feita durante a entrega de uma encomenda no Bairro São Mateus, na zona sul da cidade. Os policiais apreenderam mais de meio quilo de crack na residência do suspeito, localizada na Rua Alameda Acácias, no bairro Nova Califórnia.

Ao ser flagrado em seu veículo, um Gol preto, apreendido na ação, Glaubei alegou em depoimento que apenas guardava a droga encontrada na sua residência. As investigações, no entanto, apontam que ele era o fornecedor do entorpecente e atendia seus clientes por meio de seu celular. Já a entrega era feita pessoalmente. Glaubei usava seu próprio veículo para ir até os locais combinados com os compradores.