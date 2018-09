Suspeito diz que advogada desaparecida era sua 'rainha'

O depoimento do ex-policial durou mais de duas horas. Mizael disse que tinha boa relação com a ex-namorada e teria passado a sexta-feira e o sábado com ela. A advogada sumiu no dia seguinte. Na semana passada, Mizael já havia sido chamado para comparecer ao DHPP. Ele esteve no local, mas, quando soube que era considerado suspeito pela polícia, foi embora sem ser ouvido. "Ele disse que foi embora porque tinha muitos jornalistas aqui", completou o delegado.

O ex-policial disse que no dia em que a advogada desapareceu esteve com o filho e também com o irmão, em casa. A polícia vai convocar o irmão do suspeito para depor. O rastreador do carro do ex-policial também será analisado. "Isso vai mostrar se ele está falando a verdade", completou o delegado.

Parentes da advogada disseram para a polícia que o ex-namorado dela era muito ciumento e de uma personalidade agressiva e descontrolada. Por conta disso, a polícia acredita que ele pode ter sido o responsável pelo desaparecimento da mulher. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.