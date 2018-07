Suspeito diz que arma apreendida é a que matou Glauco O suspeito de matar o cartunista Glauco Vilas Boas, de 53 anos, e seu filho Raoni, 25, afirmou em depoimento à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, que a arma apreendida com ele na noite de ontem (uma pistola 7.65), é a mesma usada no crime. Segundo a polícia, um exame de balística vai confirmar a informação. As vítimas foram assassinadas na chácara onde moravam em Osasco, na Grande São Paulo, na madrugada de sexta-feira.