Suspeito é baleado e morto por polícia em São Bernardo

Mesmo encaminhado para o pronto-socorro central municipal, o suspeito não resistiu e morreu. No boletim registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo, pelo delegado Rodrigo Augusto Davi, não consta a arma que o ocupante do veículo portava no momento do suposto confronto com a PM.

Anhanguera

Por volta das 19h45 da quinta-feira, dois homens foram abordados por policiais rodoviários na pista sentido capital da Rodovia Anhanguera, no quilômetro 23,4, região de Perus, na zona norte de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba, um dos suspeitos portava uma arma de brinquedo e teria feito um movimento que levou os policiais militares a pensar que fosse atirar.

O suspeito foi baleado e morreu. O corpo foi preservado pelos policiais até a chegada da perícia. O segundo suspeito abordado, identificado como Uelinton Rubens da Costa, foi detido no local e levado para a delegacia.