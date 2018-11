Suspeito é detido com fuzil AR-15 no interior de SP A polícia deteve na noite de ontem um homem que portava 14 quilos de pasta base de cocaína e um fuzil AR-15 no quilômetro 248 da Rodovia Presidente Castelo Branco, em Avaré, a 263 quilômetros de São Paulo. A apreensão ocorreu em frente à Base Operacional por policiais da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os patrulheiros abordaram um veículo com placas de Dourados (MS) e, durante a vistoria, encontraram um fundo falso na carroceria do automóvel onde estavam a droga e o fuzil.